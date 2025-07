Ινδονησία: «Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι – Η τέφρα του εκτοξεύτηκε στα 18.000 μέτρα

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, στην ανατολική Ινδονησία, εξερράγη σήμερα εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος περίπου 18 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές, μόνον μερικές εβδομάδες ύστερα από άλλη έκρηξή του που προκάλεσε την ακύρωση πολλών πτήσεων προς το Μπαλί.

Η έκρηξη στο ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.584 μέτρων που βρίσκεται στο τουριστικό νησί Φλόρες, άρχισε στις 11:05 τοπική ώρα (06:05 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

«Σημειώθηκε έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι (…) εκτοξεύοντας τέφρα που παρατηρήθηκε να φτάνει σε ύψος περίπου 18.000 μέτρων πάνω από την κορυφή του», διευκρίνισε η υπηρεσία.



Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Εξάλλου δεν έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις πτήσεων.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά παρά την έκρηξη του ηφαιστείου, δήλωσε στο AFP υπάλληλος της υπηρεσίας πελατών του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου InJourney Airports.

BREAKING: Powerful Eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki.

Location: East Flores, East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia.

A powerful eruption sent an ash column up to ±18,000 meters above the summit (±19,584 masl).

Date & Time: Monday, 07 July 2025, at 11:05 WITA. pic.twitter.com/jEpBdUGpO9

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 7, 2025