Ινδονησία: 16 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νησί της Σουμάτρα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τη Σουμάτρα στην Ινδονησία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές του περασμένου Σαββατοκύριακου (23-24 Νοεμβρίου 2024) προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, με αποτέλεσμα την καταστροφή τεσσάρων ορεινών περιοχών στη Βόρεια Σουμάτρα. Πολλά σπίτια παρασύρθηκαν, ενώ καλλιέργειες καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Ο Τζουσπρί Μ. Ναντέακ, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ανέφερε: «Αστυνομικοί, στρατιώτες και διασώστες εργάζονται με εκσκαφείς, γεωργικά μηχανήματα, ακόμη και με τα χέρια τους για να εντοπίσουν αγνοούμενους στη Σέμαγκατ Γκούνουνγκ, στην περιφέρεια Κάρο».

Flooding and landslides have left at least 16 dead and several missing in mountainside villages of Sumatra on Monday. Rescuers used excavators, farm equipment, and bare hands to sift through the rubble. pic.twitter.com/BYpkjSDe4y

— Newsweek (@Newsweek) November 25, 2024