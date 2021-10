Όταν δεν θες με τίποτα να…αναβάλεις τον γάμο σου – Viral το ζευγάρι που πήγε στην τελετή μέσα σε… κατσαρόλα

Με ξεχωριστό τρόπο έφθασε στον γάμο του ένα ζευγάρι στην Ινδία. Οι μελλόνυμφοι πήγαν στη γαμήλια τελετή τους μέσα σε μια τεράστια κατσαρόλα με την οποία διέσχισαν τους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης τους, αφού σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ένα χάος στη νότια πολιτεία της Κεράλα στην Ινδία.

Υλικό που έχει ανέβει στα social media και έχει γίνει viral απεικονίζει το ζευγάρι μέσα στο ιδιότυπο μεταφορικό τους μέσο ενώ δύο άνδρες και ένας φωτογράφος οδηγούν το ζευγάρι στον πλημμυρισμένο δρόμο.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd

