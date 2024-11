Ινδία: Οι χάρτες της Google Maps έστειλαν αμάξι σε «βουτιά» θανάτου – Έρευνα μετά την τραγωδία με τους 3 νεκρούς

Μια έρευνα ξεκίνησε στην Ινδία σε βάρος της Google Maps, της υπηρεσίας χαρτογράφησης του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων που επέβαιναν σε ένα όχημα, το οποίο έπεσε από γέφυρα, της οποίας ένα μέρος του καταστρώματος έλειπε, μετέδωσαν σήμερα ινδικά ΜΜΕ.

Οι τρεις άνδρες πήγαιναν σε γάμο στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές (βόρεια) το πρωί της Κυριακής, όταν το όχημά τους έκανε βουτιά από τη γέφυρα, ένα τμήμα της οποίας είχε παρασυρθεί από τις πλημμύρες πριν από κάποιους μήνες και ενώ στο σημείο βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης.

Η αστυνομία σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας το σύστημα πλοήγησης της Google, όπως και εκπροσώπους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Uttar Pradesh: In Bareilly, three people died when their car, using Google Maps for directions, fell into the Ramganga River from an under-construction bridge. The bridge’s incomplete section caused the accident pic.twitter.com/QBwCEKqDBz

Ο οδηγός ακολουθούσε τη διαδρομή που του είχε υποδείξει το Google Maps, όταν επέλεξε αυτόν τον δρόμο, έγραψε σήμερα η εφημερίδα Hindustan Times, επικαλούμενη στελέχη της αστυνομίας.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρχές και προσφέρουμε τη στήριξή μας στην έρευνα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Google, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα.

Human life is so cheap in India. 3 people lost their lives because they trusted Google Maps while driving in dense fog and ended up on an incomplete bridge. Their car fell into deep river.

The construction company did not feel the need to barricade the bridge entrance. Google… pic.twitter.com/tvAyaWVuuK

— Aakanksha Gupta (@aakankshalovely) November 25, 2024