Ιαπωνία: Σιωπηλή τελετή στη Χιροσίμα για τα 80 χρόνια από τον πυρηνικό όλεθρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Ιαπωνία τίμησε τα 80 χρόνια από τον πυρηνικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα με σιωπηλή προσευχή και τελετή, υπενθυμίζοντας στον κόσμο τις φρικαλεότητες που προκάλεσε η ατομική βόμβα. Η προσευχή πραγματοποιήθηκε στις 8:15 π.μ., την ώρα που το αμερικανικό αεροσκάφος Enola Gay έριξε τη βόμβα «Little Boy» πάνω από τη δυτική ιαπωνική πόλη στις 6 Αυγούστου 1945.

Στην τελετή συμμετείχαν επιζώντες, οικογένειες θυμάτων, Ιάπωνες αξιωματούχοι και ξένοι διπλωμάτες, ενώ το επίσημο μήνυμα ήταν σαφές: ποτέ ξανά πυρηνικός πόλεμος.

Η Χιροσίμα παραμένει σύμβολο ειρήνης και υπενθύμιση των συνεπειών της πυρηνικής ισχύος.

Στις 6 Αυγούστου 1945, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-29 έριχνε στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, την πρώτη ατομική βόμβα της ιστορίας. Τρεις ημέρες αργότερα, ο ίδιος εφιάλτης επαναλαμβανόταν στο Ναγκασάκι, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χιροσίμα.

Επετειακές εκδηλώσεις, στις οποίες θα εκπροσωπηθούν εκατό χώρες, πρόκειται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στις δύο ιαπωνικές πόλεις.

Από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 1945, αυτές οι δύο πυρηνικές βόμβες, οι μοναδικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε καιρό πολέμου, στοίχισαν τη ζωή σε 140.000 ανθρώπους στη Χιροσίμα και σε 74.000 στο Ναγκασάκι.

‘Let the souls here rest in peace

For we shall not repeat the evil’

If you visit Japan try and get to Hiroshima. It will have a deep & lasting impact. I am now even more certain of the futility of war.

Hiroshima’s recovery is staggering.#WhatHappenedAtHiroshima #Hiroshima80 pic.twitter.com/u0jLbouajZ

