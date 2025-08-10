Η Βραζιλία καταγγέλλει το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας

Η διπλωματία της Βραζιλίας επέκρινε το Σάββατο (9/8) το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Λωρίδας της Γάζας, την επομένη της έγκρισής του από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση θεωρεί πολύ λυπηρή την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τις (στρατιωτικές) επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της νέας εισβολής στην πόλη της Γάζας», τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκε στην Μπραζίλια.

Για τη Βραζιλία, «το μόνο που θα κάνει είναι να χειροτερέψει την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού» στον θύλακα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε να υπάρξει «πλήρης και άμεση απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων» από τον παλαιστινιακό θύλακο και θύμισε πως επείγει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να υπάρξει «απρόσκοπτη» είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS τον Ιούλιο ο πρόεδρος Λούλα τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να μένει «αδιάφορος» μπροστά στη «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλές χώρες, ανάμεσά τους και πιστοί σύμμαχοι του Ισραήλ, επέκριναν την απόφαση να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, που ανακοινώθηκε προχθές Παρασκευή, στο τέλος μαραθώνιας συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

