Η στιγμή που θρασύτατος κλέφτης αρπάζει το βανάκι υδραυλικού – Τον έσερνε στην άσφαλτο για δεκάδες μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας υδραυλικός στην πόλη Σέφιλντ στη Βρετανία, όταν κλέφτης έκλεψε το βαν που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του την περασμένη Τρίτη (10/9).

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το άσπρο βαν να είναι αρχικά παρκαρισμένο στο δρομάκι που οδηγεί στο γκαράζ του σπιτιού του θύματος.

Ξαφνικά, φαίνεται το βανάκι να ξεκινά απότομα με τον υδραυλικό να τρέχει ντυμένος με σορτσάκι και μπλούζα να σταματήσει τον κακοποιό. Το… θύμα φαίνεται στο βίντεο να αρπάζεται από την πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξει αρχικά τρέχοντας δίπλα στο όχημα.

Όμως, ο κλέφτης αμέσως στρίβει αριστερά και πατάει γκάζι με αποτέλεσμα να παίρνει μαζί του τον υδραυλικό, που δεν λέει να αφήσει την πόρτα. Κρεμασμένος από το όχημά του, ο υδραυλικός – όπως φαίνεται στο βίντεο – παρασύρεται από το όχημα για πολλά μέτρα, με τον δράστη να μην κόβει ταχύτητα σε καμία περίπτωση. Κάποια στιγμή, φαίνεται ο υδραυλικός να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού, χωρίς όμως να καταφέρνει, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πεσμένος στο οδόστρωμα.

Για καλή του τύχη δεν περνούσε εκείνη την ώρα κάποιο άλλο αυτοκίνητο, οπότε και δεν τέθηκε η ζωή του σε κίνδυνο. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν τόσο αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, όσο και ασθενοφόρο που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο υδραυλικό, που έπαθε έγκαυμα στον μηρό του από το σύρσιμο στην άσφαλτο.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την τοπική αστυνομία, με την έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να το καταθέσει στις Αρχές, προκειμένου να συλληφθεί ο δράστης.

Δείτε το βίντεο

URGENT: Van stolen in Sheffield –

WATCH the shocking video of a heroic man being dragged as he tries to stop thieves you have any info, contact South Yorkshire Police on 101, quoting 14/162424/24.

Please RT and help bring these criminals to justice! #Sheffield #VanTheft

— Sheffield Online (@onlinesheffield) September 11, 2024