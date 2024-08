Η Ρωσία κατέρριψε 12 drones της Ουκρανίας σε δυο περιφέρειες

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 12 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον των περιφερειών Ραστόφ και Βαρόνεζ, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram ανέφεραν ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων Γκλουμπακίνσκαγια, στην περιφέρεια Ραστόφ.

🚨 Ukrainian drones have targeted another Russian oil depot, this time close to Molodezhny in the Rostov region of Russia. pic.twitter.com/pEkmJRHjT4

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 28, 2024