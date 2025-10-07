Η οικογένεια μιας κοπέλας απήγαγε και ανάγκασε 18χρονο να παίξει «ρωσική ρουλέτα» για να τη χωρίσει

Μια ανατριχιαστική υπόθεση από το Άρκανσο, στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σοκ στις αρχές, καθώς ένας 18χρονος φέρεται να εξαναγκάστηκε να παίξει «ρωσική ρουλέτα» από την οικογένεια της φίλης του, της οποίας οι συγγενείς -σύμφωνα με την αστυνομία- τον απείλησαν με θάνατο για να τη χωρίσει.

Οι αρχές στο Σέργουντ του Άρκανσο συνέλαβαν τρία άτομα σε σχέση με την υπόθεση απαγωγής του 18χρονου, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στο People.

Οι συλληφθέντες είναι ο Ρόμπερτ Έλερντ (54 ετών), Τζάκσον Χόμαν (23 ετών) και Τσάρλι Χόμαν (20 ετών). Σύμφωνα με την αστυνομία, η απαγωγή σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας που επικαλούνται τα μέσα Arkansas Business και WLTX, οδηγούσε το αυτοκίνητο της φίλης του από το Λιτλ Ροκ προς το Σέργουντ, όταν δέχτηκε επίθεση από τον Τζάκσον Χόμαν.

Ο Χόμαν, σύμφωνα με το θύμα, «πέρασε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του» και προσπάθησε να τον βγάλει από το αυτοκίνητο. Οι τρεις άνδρες φέρονται στη συνέχεια να τον μετέφεραν σε άλλη τοποθεσία, όπου τον έδεσαν σε μια καρέκλα και τον ανάγκασαν να παίξει «ρωσική ρουλέτα».

Όπως κατέθεσε ο ίδιος στην αστυνομία, «τους θυμάμαι να γυρίζουν το περίστροφο», σύμφωνα με τα Arkansas Business και FOX 16.

Το θύμα είπε επίσης ότι οι δράστες τον απείλησαν, απαιτώντας να χωρίσει με τη φίλη του, και του είπαν ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά του αν δεν εγκαταλείψει την πόλη του Λιτλ Ροκ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, ο 18χρονος αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Το κίνητρο πίσω από το φερόμενο έγκλημα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αρχές ανέφεραν πως ο Ρόμπερτ Έλερντ είναι αρραβωνιασμένος με τη μητέρα της φίλης του θύματος, ενώ ο Τζάκσον Χόμαν είναι φίλος του αδικοχαμένου αδελφού της κοπέλας. Ο Έλερντ ήταν διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Βοήθειας στο University of Arkansas–Pulaski Technical College. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στο People ότι ο Έλερντ δεν εργάζεται πλέον στο ίδρυμα από τις 2 Οκτωβρίου, προσθέτοντας πως «οι συνθήκες της σύλληψής του δεν σχετίζονται με το κολέγιο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τις αρχές, ο Τζάκσον Χόμαν κατηγορείται για απαγωγή, ένοπλη ληστεία και εκφοβισμό με τρομοκρατικές απειλές. Οι Έλερντ και Τσάρλι Χόλμαν αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες.