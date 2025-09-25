Η αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Enikos Newsroom

διεθνή

Η αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η Άγκυρα θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα. Είπε, επίσης, ότι θα θέσει στις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν και το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων.

«Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο θέμα των μαχητικών F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Τουρκία αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου στόλου των τουρκικών μαχητικών F-16.

«Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank» -της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι αν η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι καλή «μπορούμε να άρουμε αμέσως» τις κυρώσεις CAATSA».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:41 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιστολή 20 βουλευτών στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών – Ζητούν να μην δοθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην φημολογούμενη συμφωνία με την οποία η Τουρκία θα προμηθευτεί F-16, ενώ ...
19:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Με καρφίτσα F-35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – ΦΩΤΟ 

Δύο καρφίτσες φορούσε στο πέτο του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ...
18:53 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μαχμούτ Αμπάς: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε σήμερα ο πρ...
18:38 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Είναι φίλος μου, ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τα F35»

Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ της Πέμπτης (25/9) η συνάντηση του Ντόναλντ Τρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος