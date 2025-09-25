Η αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η Άγκυρα θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα. Είπε, επίσης, ότι θα θέσει στις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν και το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων.

«Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο θέμα των μαχητικών F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Τουρκία αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου στόλου των τουρκικών μαχητικών F-16.

«Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank» -της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι αν η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι καλή «μπορούμε να άρουμε αμέσως» τις κυρώσεις CAATSA».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ