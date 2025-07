Η Αυστραλία παρέδωσε άρματα μάχης Abrams στην Ουκρανία – ΦΩΤΟ

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο (19/7) ότι προχώρησε στην παράδοση αρμάτων μάχης M1A1 Abrams στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας ύψους 245 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας έναντι της ρωσικής εισβολής.

The majority of the 49 M1A1 Abrams tanks, generously gifted by Australia, have now arrived in Ukraine. The final delivery is expected in the coming months.

