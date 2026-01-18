Γροιλανδία: Οι Ευρωπαίοι ενεργοποιούνται απέναντι στους δασμούς του Τραμπ – Το εμπορικό «υπερόπλο», οι επιφυλάξεις και η δήλωση των «8»

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα, Κυριακή, ένα βήμα πριν να εφαρμόσει -για πρώτη φορά στην ιστορία της- τον «Μηχανισμό Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού» (Anti-Coercion Instrument), στο πλαίσιο της απάντησης που οφείλει στις δασμολογικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν την Γροιλανδία και την ανεξαρτησία της και οι οποίοι έκαναν σήμερα κοινή δήλωση προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο εμπορικού πολέμου.

Ο Τραμπ είπε χθες ότι θα επιβάλει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών σε οκτώ κράτη μέλη της Ευρώπης (Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία οι οποίες δεν είναι μέλη της Ε.Ε,) τα οποία έχουν στείλει συμβολικές δυνάμεις στην Γροιλανδία, εωσότου επιτραπεί στις ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία, κλιμακώνοντας μία διαμάχη για το μέλλον της αρκτικής νήσου της Δανίας.

Και οι 8 χώρες, που υπόκεινται ήδη σε δασμούς 10% και 15% έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία. Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, έχει καλέσει για το απόγευμα, στις 18.00 ώρα Ελλάδας, τους πρεσβευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως εκείνος εργάζεται για τον συντονισμό μιας ευρωπαϊκής απάντησης και ασκεί πιέσεις για την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού, ο οποίος θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ένωση ή το εμπόριο ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπου οι ΗΠΑ καταγράφουν πλεόνασμα με την ΕΕ.

Σε μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπερντ Λάνγκε, ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης που προεδρεύει της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Βάλερι Χαγιέ, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe διατύπωσαν την ίδια άποψη, όπως ακριβώς έκανε σήμερα η Ένωση Μηχανικών της Γερμανίας.

Η κοινή δήλωση των οκτώ χωρών

Νωρίτερα την Κυριακή, κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Τα 8 κράτη εξέφρασαν, στην κοινή τους ανακοίνωση, την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την Γροιλανδία, η οποία είναι το μεγαλύτερο νησί στην Αρκτική.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία στην ανακοίνωση.

«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση των οκτώ.

Οι επιφυλάξεις

Πάντως, ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ λένε πως τώρα δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κλιμακωθεί η κατάσταση. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μια στενότερη σύμμαχος του Τραμπ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αποκάλεσαν σήμερα τις απειλές για δασμούς «σφάλμα» και η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Σεούλ πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα και του είπε την άποψή της.

Όπως είπε, σχεδιάζει να συνομιλήσει με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα. Η Ιταλία δεν έχει στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ξεκίνησε σήμερα μία διπλωματική επίσκεψη στη Νορβηγία, τη Βρετανία και τη Σουηδία, τρεις στενούς συμμάχους και μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητήσει την ενίσχυση του ρόλου της Συμμαχίας στην ασφάλεια της Γροιλανδίας. Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν θα βρεθεί σήμερα στο Όσλο, προτού επισκεφθεί αύριο, Δευτέρα, το Λονδίνο και την Πέμπτη στη Στοκχόλμη.

«Αδιαπραγμάτευτη» η θέση της Βρετανίας

Ερωτηθείσα την Κυριακή σχετικά με τον τρόπο που η Βρετανία θα απαντούσε σε νέους δασμούς, η υπουργός Πολιτισμού της χώρας Λίζα Νάντι δήλωσε πως οι σύμμαχοι πρέπει να εργαστούν με τις ΗΠΑ για να επιλύσουν τη διαμάχη.

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι αδιαπραγμάτευτη… Αποτελεί συλλογικό μας συμφέρον να εργαστούμε από κοινού και να μην ξεκινήσουμε έναν πόλεμο δηλώσεων», είπε η υπουργός στο Sky News.

Οι δασμολογικές απειλές, εντούτοις, θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις εμπορικές συμφωνίες που οι ΗΠΑ σύναψαν με τη Βρετανία τον Μάιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο.

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιθανό τώρα να «παγώσει» τις εργασίες του για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου. Το Σώμα επρόκειτο να ψηφίσει για την άρση μιας σειράς ευρωπαϊκών δασμών την 26η-27η Ιανουαρίου, όμως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας στο κοινοβούλιο, ανέφερε σε μια ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου πως η έγκριση δεν είναι πιθανή προς το παρόν.

Η απειλή Τραμπ διατυπώθηκε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραφε τη μεγαλύτερη στην ιστορία συμφωνία της ελεύθερου εμπορίου, με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur, στην Παραγουάη. Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η συμφωνία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο.

«Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο από τους δασμούς. Επιλέγουμε μια παραγωγική, μακροπρόθεσμη συνεργασία έναντι της απομόνωσης», υπογράμμισε.