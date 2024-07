Γέννησε και πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια για να μην την χωρίσει ο σύντροφός της

Μια γυναίκα στο Χιούστον της πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ αποφάσισε να… ξεφορτωθεί το νεογέννητο μωρό της για να μην την χωρίσει ο σύντροφός της.

Πρόκειται για μια περίπτωση που συγκλονίζει την κοινωνία του Χιούστον, τόσο για την σκληρότητά της όσο και για τα αίτιά της.

Πρόκειται για την 18χρονη Everilda Cux-Ajtzalam, μια παράνομη μετανάστρια από τη Γουατεμάλα, η οποία ενώ ήταν στην εργασία της και ούσα ετοιμόγεννη αντιλήφθηκε ότι είχαν σπάσει τα νερά της.

Αμέσως, η έγκυος βγήκε από τον χώρο της εργασίας της και αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της, αποφάσισε να το ξεφορτωθεί βάζοντάς το μαζί με τον πλακούντα σε μια σακούλα σκουπιδιών.

Στη συνέχεια πέταξε τη σακούλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και επέστρεψε στην εργασία της, αφού εκείνη την ώρα ήταν σε βάρδια.

Για καλή τύχη του νεογέννητου, ένας περαστικός αντιλήφθηκε το κλάμα του και αμέσως ειδοποίησε την τοπική αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από το εύρημα που είχαν μπροστά στα μάτια τους.

Η 18χρονη κοπέλα συνελήφθη με την κατηγορία της εγκατάλειψης παιδιού, με το τοπικό δικαστήριο να ορίζει τελικά την εγγύησή της σε 200.000 δολάρια, αν και αρχικά είχε οριστεί σε 90.000.

«Δεν είχα άλλη επιλογή», φέρεται να είπε η Cux-Ajtzalam στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν και στη συνέχεια αποκάλυψε πως ήθελε να ξεφορτωθεί το παιδί, ώστε να μην τη χωρίσει ο φίλος της και πατέρας του μωρού, το οποίο δεν επιθυμούσε.

Δείτε βίντεο και φωτό:

A Guatemalan illegal immigrant has been arrested after dumping her newborn baby into a Houston dumpster and later told police she “𝐡𝐚𝐝 𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞” but to dump the baby so her boyfriend wouldn’t dump her.

Everilda Cux-Ajtzalam an 18-year-old mother was arrested… pic.twitter.com/NTipYQmxzE

— RedWave Press (@RedWave_Press) July 30, 2024