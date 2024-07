ΗΠΑ: Ο 20χρονος που πυροβόλησε τον Τραμπ είχε κάνει αντισημιτικές και αντιμεταναστευτικές αναρτήσεις

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι είχε αναρτήσει αντισημιτικό και αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο όταν ήταν έφηβος, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI, καταθέτοντας σε μια ακρόαση της Γερουσίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Πολ Αμπάτι αποκάλυψε την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, που χρονολογείται από το 2019-20. Τότε, ο Τόμας Κρουκς, ο νεαρός που άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, θα ήταν 15 ή 16 ετών. Αυτές οι πληροφορίες είναι κάποια από τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για το πιθανό κίνητρο του δράστη της επίθεσης.

«Κάτι που ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα και θέλω να μοιραστώ είναι ένας λογαριασμός σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον δράστη και ανάγεται χρονολογικά στο 2019-20», είπε ο Αμπάτι στους γερουσιαστές. Στον λογαριασμό αυτόν είχαν αναρτηθεί περισσότερα από 700 σχόλια. «Κάποια από αυτά τα σχόλια, εάν τελικά αποδοθούν στον δράστη, φαίνεται ότι εκφράζουν αντισημιτικά και αντιμεταναστευτικά θέματα και ενστερνίζονται την πολιτική βία και περιγράφονται ως ακραία», πρόσθεσε.

BREAKING: The FBI is now claiming that the Trump shooter Thomas Matthew Crooks had an unspecified “social media account” in 2019/2020 (when he was 14/15 years old) that posted “anti-immigrant and anti-semitic” content.

This is not consistent with Gab’s understanding of the… pic.twitter.com/UPPJSAkPqp

— Andrew Torba (@BasedTorba) July 30, 2024