Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα – Νέες εντολές εκκένωσης από τις IDF

Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (21/3) από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του θύλακα.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο AFP ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις πριν από την αυγή και άλλοι οκτώ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, έξι από αυτούς στην πόλη της Γάζας και δύο στο Αμπασάν στα νότια.

Destroyed residential buildings surround the village of Abasan al-Kabira, near Khan Younis, after an Israeli warplane attack on Thursday.

March 21, 2025