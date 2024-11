Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε πάλι νοσοκομείο – Πλήγμα και στην Συρία

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, τη μοναδική υποδομή υγείας που εξακολουθεί να λειτουργεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

O στρατός «συνεχίζει να βομβαρδίζει βιαίως και να καταστρέφει το νοσοκομείο, στοχεύοντας όλα τα μέρη» του συγκροτήματος που βρίσκεται στη Μπέιτ Λάχια, ανέφερε το υπουργείο, τονίζοντας ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες μεταξύ του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών».

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Χουσάμ Αμπού Σαφία, δήλωσε ότι πολλά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και κανείς δεν μπορεί να βγει από την εγκατάσταση. Περιέγραψε μια «καταστροφική» κατάσταση καθώς ο στρατός δεν είχε προειδοποιήσει για τα πλήγματα.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «επαληθεύει» αυτές τις πληροφορίες.

#UPDATE from Kamal Adwan Hospital director, Dr. Hossam Abu Safia. The hospital is under attack again.

