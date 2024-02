Γάζα: Καρέ καρέ η απελευθέρωση Iσραηλινών ομήρων από τον IDF

Στην απελευθέρωση δύο ισραηλινών που κρατούνταν όμηροι από τρομοκράτες της Χαμάς, στη Ράφα, προχώρησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η σύνθετη επιχείρηση διάσωσης διεξήχθη μετά τη λήψη «εξαιρετικά ευαίσθητων και πολύτιμων πληροφοριών». Σε αυτήν συμμετείχαν η Shin Bet, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων των IDF.

Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ συνάντησαν αντίσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι όμηροι περισυνελέγησαν από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και τους συνόδευσαν σε ασφαλές μέρος υπό τα πυρά της Χαμάς, σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ο οποίος είπε ότι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος εντός της Ράφα για ιατρική περίθαλψη και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από τη Γάζα με ελικόπτερο.

Η διάσωση του Φερνάντο Μαρμάν, 61 ετών, και του Λουίς Χαρ, 70 ετών, σηματοδοτεί μόλις τη δεύτερη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια προηγούμενη τελευταία προσπάθεια τον Δεκέμβριο πήγε στραβά, όταν ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τρεις ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, αφού τους αναγνώρισαν λανθασμένα ως απειλή, αναφέρει το CNN.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 1:49 π.μ. τοπική ώρα, όταν οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο όπου κρατούνταν οι όμηροι. Το δίδυμο βρέθηκε στον δεύτερο όροφο «στα χέρια τρομοκρατών της Χαμάς». Μαχητές της Χαμάς ήταν επίσης τοποθετημένοι σε παρακείμενα κτίρια, δήλωσε ο Χαγκάρι.

“The hostages are in our hands, safe and sound”

🔴WATCH the moment hostages Fernando Simon Marman and Luis Har were rescued during the operation in Rafah yesterday: pic.twitter.com/1OXsHf9F9W

— Israel Defense Forces (@IDF) February 12, 2024