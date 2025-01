Γάζα: Άρχισε η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ – Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις 4 γυναίκες αιχμαλώτους

Η διαδικασία απελευθέρωσης τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων έχει ξεκινήσει με την άφιξη βαν του Ερυθρού Σταυρού στην πλατεία «Παλαιστίνης» της Γάζας, λίγο πριν από την παράδοση των Ισραηλινών ομήρων. Σύμφωνα με το Reuters, τα βαν στάθμευσαν δίπλα το ένα στο άλλο στην πλατεία, ενώ πολλοί άνθρωποι, περιλαμβανομένων εκατοντάδων μαχητών της Χαμάς, ήταν παρόντες στο σημείο.

Η Χαμάς και το Ισλαμικό Τζιχάντ είχαν στείλει δεκάδες ένοπλους μαχητές για να παρακολουθήσουν την ανταλλαγή.

Al-Qassam Brigades are preparing to hand over four Israeli hostages to the International Committee of the Red Cross as part of the second phase of the prisoner exchange agreement between Hamas and ‘Israel’. pic.twitter.com/Py593ef4ES

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) January 25, 2025