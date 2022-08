Γαλλία: Πέθανε ο διάσημος σκιτσογράφος Ζαν-Ζακ Σεμπέ – Δημιουργός του «Μικρού Νικόλα»

Ο Γάλλος σκιτσογράφος Ζαν-Ζακ Σεμπέ, γνωστός για την εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικόλας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιογραφίες του στον Τύπο, έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η σύζυγός του Μαρτίν Γκοσιό Σεμπέ.

Ο Ζαν-Ζακ Σεμπέ άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το απόγευμα, «στο εξοχικό του, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και στενούς φίλους του», δήλωσε στο AFP ο Μαρκ Λεκαρπεντιέ, βιογράφος του και φίλος του σκιτσογράφου.

Ποιος ήταν ο Ζαν-Ζακ Σεμπέ

Ο Ζαν-Ζακ Σεμπέ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1932 στο Μπορντό. Μετά από μάλλον μέτριες σπουδές και διάφορες μικροδουλειές ανεβαίνει σε ηλικία 18 ετών στο Παρίσι. Υπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία ψάχνει παράλληλα για δουλειά ως σκιτσογράφος. Το 1951 πουλάει το πρώτο του σκίτσο στην εφημερίδα Sud Ouest και ακολουθούν άλλα έντυπα όπως τα Le Rire, Noir et Blanc, Ici Paris. Γνωρίζεται με τον Ρενέ Γκοσινί και συνυπογράφουν τις πολυδιαβασμένες περιπέτειες του μικρού Νικόλα.

Από το 1957 αρχίζει να εργάζεται για το Paris-Match και πολλά άλλα έντυπα σαν επιτυχημένος πλέον σκιτσογράφος. Σκίτσα του έχουν δημοσιευτεί στους New York Times και στο περιοδικό The New Yorker.

To 1961 εκδίδει το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Τίποτα δεν είναι απλό και ακολουθούν 30 περίπου ακόμα. Εκτός από το μικρό Νικόλα είναι ο δημιουργός του Μαρσελέν Καγιού, του Ραούλ Ταμπουρέν και του Κύριου Λαμπέρ. Θεωρείται σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους σκιτσογράφους. Έχει ένα γιο, τον Νικολά, και μια κόρη, την Ίνγκα, σχεδιάστρια.