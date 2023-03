Νέα επεισόδια στην Γαλλία για το συνταξιοδοτικό: Καπνογόνα, ξύλο και σκουπίδια στους δρόμους – 22 συλλήψεις στο Παρίσι

Επεισόδια ξέσπασαν και σήμερα στην Γαλλία, στο περιθώριο των διαδηλώσεων και των απεργιών που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα, εναντίον της αλλαγής των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, ενώ στους δρόμους μαζεύονται τόνοι σκουπιδιών.

Σχεδόν 740.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, από τους οποίους 93.000 στο Παρίσι. Ήταν η 10η ημέρα κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, και αν κάτι την σημάδεψε ήταν η μείωση της συμμετοχής, κατά την αστυνομία. Στις 23 Μαρτίου, την προηγούμενη, ένατη, επίσημη ημέρα διαδηλώσεων, σχεδόν 1,09 εκατ. πολίτες συμμετείχαν στις πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 119.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το συνδικάτο CGT κάνει λόγο σήμερα για 450.000 διαδηλωτές στο Παρίσι, αριθμός μικρότερος σε σύγκριση με την προηγούμενη κινητοποίηση. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν και σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της πορείας των διαδηλωτών στο Παρίσι, σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα λόγω του αδιεξόδου στον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν και των συνδικάτων.

Διαδηλωτές λεηλάτησαν κατάστημα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έγιναν 22 συλλήψεις. Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ξέσπασαν στη Νάντη, όπου πυρπολήθηκαν ένα υποκατάστημα της BNP Paribas και ένα αυτοκίνητο ενώ επίθεση έγινε και στο κτίριο του διοικητικού δικαστηρίου της πόλης. Σημαντικές είναι οι καταστροφές στην πόλη Ρεν, όπου οι διαδηλωτές απέκλεισαν την περιφερειακή λεωφόρο και έκαψαν ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Παρίσι και στη Μασσαλία, οι διαδηλωτές απέκλεισαν για μικρό χρονικό διάστημα τις σιδηροδρομικές γραμμές. Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τη σημερινή, δέκατη ημέρα διαδηλώσεων, θα είναι «πρωτοφανής», με 13.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 5.500 στο Παρίσι.\

Οι αποκλεισμοί, οι πικετοφορίες, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και ημέρες, δυσχεραίνοντας τον ανεφοδιασμό ορισμένων περιφερειών με καύσιμα. Πάνω από το 15% των βενζινάδικων αντιμετωπίζουν ελλείψεις, ιδίως στη νότια και δυτική Γαλλία, καθώς και στην περιοχή του Παρισιού. Σήμερα, σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην κυκλοφορία των τρένων. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν ορισμένες πτήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως από το αεροδρόμιο του Ορλί, λόγω της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός λόγω της γενικής απεργίας.

