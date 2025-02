G7: Οι ΥΠΕΞ εκφράζουν «ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία» – Ζητούν «διαρκή ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου (G7) επιβεβαίωσαν το Σάββατο (15/2) την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, κατά τη συνεδρίασή τους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Τα μέλη της G7 συζήτησαν για τον καταστροφικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. «Υπογράμμισαν την δέσμευσή τους να συνεργαστούν για να συμβάλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης και σε μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία, ενώ επιβεβαίωσαν την ανάγκη παροχής ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει».

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

