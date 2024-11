Φρικτό έγκλημα: Πεθερά έπνιξε την 7 μηνών έγκυο νύφη της, την τεμάχισε και σκόρπισε τα κομμάτια της στους δρόμους – «Ήταν μάγισσα»

Μια υπόθεση φρικιαστικής δολοφονίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με μια πεθερά στο Πακιστάν να κατηγορείται ότι σκότωσε και τεμάχισε την 30χρονη έγκυο νύφη της γιατί θεωρούσε ότι ήταν… μάγισσα.

Το συγκλονιστικό αυτό έγκλημα έγινε στην πόλη Ντάσκα του Πακιστάν, με το κατηγορητήριο να αναφέρει ότι η εν λόγω πεθερά, έχοντας αρκετούς συνεργούς από το οικογενειακό της περιβάλλον, δολοφόνησε άγρια και τεμάχισε την άτυχη νύφη της που ήταν 7 μηνών έγκυος, γιατί θεώρησε ότι χρησιμοποίησε μαγεία για να… τυλίξει τον γιο της.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη φέρεται έπειτα από το ειδεχθές αυτό έγκλημα να σκόρπισε τα κομμάτια του θύματος σε όλη την πόλη.

#Horrible In Daska, Pakistan, Zara Qadeer, 7 months pregnant, was brutally murdered by her in-laws. They dismembered her body, burned her face, and discarded the remains in a canal.

Το κουβάρι της φρίκης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη εβδομάδα, όταν υπήρξε καταγγελία για την εξαφάνιση της, λίγο πριν ανακαλυφθούν τα πρώτα ανθρώπινα κομμάτια σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, η πεθερά της άτυχης κοπέλας ομολόγησε σχεδόν αμέσως ότι αυτή είναι που της αφαίρεσε τη ζωή. Όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία, η κατηγορούμενη έχοντας 4 συνεργούς στο πλευρό της, αφού αναισθητοποίησαν την έγκυο γυναίκα, την έπνιξαν βάζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της. Αφού βεβαιώθηκαν ότι ήταν νεκρή, την έκοψαν κομμάτια και στη συνέχεια αφού τα τοποθέτησαν σε μα τσάντα τα μετέφεραν και τα σκόρπισαν σε διάφορα σημεία της πόλης Ντάσκα.

Το κίνητρο για τη δολοφονία, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κατηγορούμενης, ήταν ότι η 30χρονη γυναίκα και σύζυγος του γιου της φερόμενης ως δράστιδας, του είχε κάνει… μάγια για να την παντρευτεί, με αποτέλεσμα αντί εκείνος να καταθέτει τα λεφτά από την εργασία του στον λογαριασμό της μητέρας του, τα έβαζε σε αυτόν της γυναίκας του.

Women Held in Daska for Brutal Murder of Zara Qadeer: Justice or Pardon Debate Looms

DASKA, PAKISTAN – In a case that has shocked the local community and raised questions about justice and cultural practices, three women have been taken into custody following the gruesome murder…

— Jam Waseem Akbar (@Waseemakbar00) November 16, 2024