Φρίκη στις Μπαχάμες: Άγρια δολοφονία 20χρονης σε πολυτελές γιοτ – Εντοπίστηκε στο μηχανοστάσιο

H 20χρονη Πέιτζ Μπελ από την Νότια Αφρική, βρέθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου δολοφονημένη στο μηχανοστάσιο του υπερπολυτελούς γιοτ «Far From It», όπου εργαζόταν, ενώ το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο στο νησί Χάρμπορ των Μπαχάμες.

Ο 39χρονος Μπριχίντο Μουνιόζ, μηχανικός του γιοτ, κατηγορείται για τη δολοφονία της και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στη Νασάου, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το θύμα βρέθηκε ημίγυμνο με τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό, καθώς και με τραύματα στα χέρια, κάτι που υποδηλώνει ότι προσπάθησε να αμυνθεί απέναντι στον φερόμενο δράστη.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης πως ενδέχεται να υπήρξε σεξουαλική επίθεση.

Ο Μουνιόζ, υπήκοος Μεξικού, δεν κλήθηκε να δηλώσει αθώος ή ένοχος. Ο δικαστής του αρνήθηκε την αποφυλάκιση με εγγύηση και τον έθεσε υπό κράτηση έως την επόμενη ακρόαση, που ορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όταν επιβιβάστηκαν στο γιοτ -43 μέτρων- εντόπισαν την Πέιτζ χωρίς αισθήσεις με εμφανή τραύματα. Λίγο αργότερα, γιατρός που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Η γυναίκα βρέθηκε κοντά στον Μουνιόζ, ο οποίος έφερε σοβαρά τραύματα στο χέρι, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, παραπέμπουν σε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο άνδρας συνελήφθη, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και διακομίστηκε σε κοντινή κλινική.

«Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες θανάτου της Πέιτζ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Πέιτζ Μπελ, η οποία κατάγεται από το Γιοχάνεσμπουργκ και διέμενε στο Ντέρμπαν, είχε προηγουμένως εργαστεί στο γιοτ «Sweet Emocean» έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι συνάδελφοί της αποκάλυψαν ότι ετοίμαζε μια μεγάλη γιορτή για τα 21α γενέθλιά της στις 14 Ιουλίου, έντεκα ημέρες μετά τον θάνατό της.

Φίλη της την περιέγραψε ως «χρυσό κορίτσι» και χαρακτήρισε το έγκλημα «αποτρόπαιο».

Το «Far From It», κατασκευής 2008, προσφέρεται προς ενοικίαση έναντι 100.000 έως 120.000 λιρών την εβδομάδα και διαθέτει πέντε σουίτες, χωρητικότητα 10 επισκεπτών και πλήρωμα εννέα ατόμων.

Το νησί Χάρμπορ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, αποτελεί πολυτελή προορισμό για δισεκατομμυριούχους και διασημότητες, με μόνιμους κατοίκους όπως ο Μπιλ Γκέιτς και επισκέπτες μεταξύ άλλων τον Μικ Τζάγκερ, τον πρίγκιπα Χάρι, τον Τομ Κρουζ, τις Καρντάσιανς, τους Χάρισον Φορντ και Τομ Χανκς.

Γνωστό ως «Η Πίσω Αυλή των Δισεκατομμυριούχων», το νησί απέχει περίπου 60 μίλια από τη Νασάου.