Φρίκη: Δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του με ψαλίδια στον τάφο του γιου τους – Την θεωρούσε υπεύθυνη για την αυτοκτονία του

Ένα τραγικό οικογενειακό δράμα, με φόντο ένα νεκροταφείο, εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας σκότωσε την πρώην σύζυγό του στον τάφο του γιου τους, με την κατηγορία ότι εκείνη ευθυνόταν για την αυτοκτονία του παιδιού τους.

Ο 68χρονος ιστιοπλόος δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του με ψαλίδια στο τάφο του αδικοχαμένου τους γιου, όπως ακούστηκε σήμερα στο δικαστήριο, αναφέρει η Daily Mail. Ο Μάρτιν Σούτερ μαχαίρωσε επανειλημμένα την 71χρονη Αν Μπλακγουντ, αφού της είχε στήσει «ενέδρα».

Ο Σούτερ είχε εξοπλιστεί με μαχαίρι κουζίνας μήκους 30 εκατοστών, αφού έφυγε από το σπίτι του και οδήγησε το σπορ αυτοκίνητό του στο νεκροταφείο, όπου περίμενε την πρώην σύζυγό του να φτάσει. Το ζευγάρι είχε πάει εκεί για να τιμήσει τα 36α γενέθλια του γιου τους Κρίστοφερ, ο οποίος είχε βρεθεί απαγχονισμένος τον Ιούλιο του 2003.

Η «καλοσυνάτη» Μπλακγουντ έφτασε αρκετές ώρες αργότερα με ποδήλατο και όταν έφτασε στον τάφο του γιου της, μαχαιρώθηκε στην πλάτη από τον Σούτερ με «μέτρια δύναμη». Ο Σούτερ παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε την Μπλακγουντ στην πλάτη με το μαχαίρι πριν την «αποτελειώσει» με τα ψαλίδια.

Η γυναίκα υπέστη 19 μαχαιριές στον λαιμό από τα ψαλίδια.

«Μόλις σκότωσα την πρώην γυναίκα μου»

Αμέσως μετά, ο δολοφόνος τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε: «Μόλις σκότωσα την πρώην γυναίκα μου», πριν την κατηγορήσει για την αυτοκτονία του γιου του. Ο Σούτερ κάλεσε επίσης τη δεύτερη σύζυγό του, Ντάιαν Σούτερ, για να της πει ότι «μόλις δολοφόνησε την Άν».

Ο Σούτερ παραδέχθηκε τον φόνο, αλλά η υπόθεση εκδικάζεται ακόμη στο Portsmouth Crown Court στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας. Η ακροαματική διαδικασία «Newton», όπως ονομάζεται, εξετάζει δύο ζητήματα: πρώτον, αν ο Σούτερ πήρε το μαχαίρι με πρόθεση να σκοτώσει την Μπλακγουντ, και δεύτερον, αν είχε πρόθεση να δολοφονήσει ή να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Η σύζυγος του Σούτερ κατέθεσε στο δικαστήριο ότι «ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου» ότι η ζωή κάποιου θα μπορούσε να βρεθεί σε κίνδυνο, αφού συνειδητοποίησε ότι ένα μαχαίρι είχε εξαφανιστεί από την κουζίνα της. Μέσω βιντεοκλήσης, η Ντάιαν Σούτερ δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε δει τον σύζυγό της να συμπεριφέρεται επιθετικά προς εκείνη ή προς οποιονδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια των 18 ετών που ήταν μαζί.

Αφού παρατήρησε ότι ένα κουζινομάχαιρο είχε χαθεί από το σπίτι της, η ανησυχία της ήταν ότι «μπορεί να κάνει κάτι ανόητο στον εαυτό του» και όχι σε κάποιον άλλο. Η Σούτερ πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται καμία αντιπαράθεση – και οι δύο έχασαν έναν γιο και δεν ήταν ωραίο να υπάρχει αντιπαράθεση και πάντα θα την αποφεύγω, όσο είναι δυνατό, και προσπαθούσα να το εμφυσήσω στον Μάρτιν».

Η Σούτερ ήταν μαζί με τον Σούτερ για 18 χρόνια και στο παρελθόν η Μπλακγουντ «είχε ξεκαθαρίσει» ότι δεν ήθελε η Σούτερ να επισκέπτεται τον τάφο του Κρίστοφερ με τον σύζυγό της. Για αυτόν τον λόγο, ο Σούτερ επισκεπτόταν τον τάφο μόνος του.

Το πρωί της επίθεσης, η Σούτερ είπε ότι ο σύζυγός της «έφυγε χωρίς να πει αντίο», κάτι που είχε κάνει και παλιότερα όταν ήταν σε «κακή διάθεση».

Η Μπλακγουντ έφτασε με ποδήλατο περίπου στις 3:30 μ.μ. Καθώς περπατούσε προς τον τάφο, ο Σούτερ χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να τη μαχαιρώσει στην πλάτη και στη συνέχεια «την μαχαίρωσε στον λαιμό με ψαλίδι». Τα ψαλίδια ανήκαν στην Μπλακγουντ, τα οποία είχε φέρει «για να κόψει τα λουλούδια που επρόκειτο να αφήσει στον τάφο του γιου της».

Ο Σούτερ αρνήθηκε να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία και έστειλε στο δικαστήριο ένα σημείωμα που έλεγε: «Μια ακροαματική διαδικασία Newton είναι ακατάλληλη καθώς έχω ηθικό δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με ενόρκους χωρίς πίεση».

Φίλοι ανέφεραν ότι η Μπλακγουντ ήταν μια «αγαπητή, καλοσυνάτη μητέρα και φίλη, πολύ δημοφιλής στην τοπική της κοινότητα, απολάμβανε τη συνταξιοδότησή της με ενεργό τρόπο ζωής που περιλάμβανε τένις, ιστιοπλοΐα, ποδήλατο και μουσική».

Ο Σούτερ ζούσε σε σπίτι περίπου τρία χιλιόμετρα από την κυρία Μπλακγουντ, σε μια περιοχή δημοφιλή για τους λάτρεις της ιστιοπλοΐας. Ήταν μέλος του Πράσινου Κόμματος και υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές, καθώς και ενεργό μέλος της τοπικής εκκλησίας.

Ο Σούτερ παραδέχθηκε τον φόνο στο δικαστήριο τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Τον Ιούνιο, η ομολογία του δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την άρση περιορισμών από δικαστή. Είχε επίσης δικαστεί ξεχωριστά στο Μάντσεστερ για παλαιότερη κακοποίηση ανήλικης και καταδικάστηκε για ασελγή επίθεση σε κορίτσι κάτω των 14 ετών.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται.