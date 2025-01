Φωτιές στο Λος Άντζελες: Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στο πλευρό των πληγέντων – «Δεν ήρθαν εδώ για να διαφημιστούν, ήρθαν για να εργαστούν»

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφτηκαν τους πληγέντες από τις καταστροφικές φωτιές του Λος Άντζελες και τους πρώτους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις και βρέθηκαν στην μπροστινή γραμμή του μετώπου, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να καταστρέφουν την περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Pasadena Convention Center την Παρασκευή, το οποίο έχει μετατραπεί σε χώρο εκκένωσης για τα θύματα της «Eaton Fire» στην Αλταντίνα.

Η επίσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, δεν ήταν προγραμματισμένη, και είχε ως στόχο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην κοινότητα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την πρόκληση αναστάτωσης.

Η Μέγκαν και ο Χάρι φορούσαν τζόκεϊ καπέλα προσπαθώντας να παραμείνουν «αόρατοι».

Πηγές ανέφεραν ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ εστιάστηκαν στο να προσφέρουν βοήθεια με κάθε τρόπο, χωρίς να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα λόγω της διασημότητάς τους.

Οι «Sussexes» συνομίλησαν με πληγέντες και άκουσαν συγκλονιστικές ιστορίες, ενώ παράλληλα έγιναν μάρτυρες του ισχυρού πνεύματος αλληλεγγύης στην κοινότητα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι παρευρισκόμενοι.

Prince Harry and Meghan Markle arrived in Pasadena, where the fire destroyed nearly everything#PrinceHarry #MeghanMarkIe #LosAngelesFires #CaliforniaWildfires #Royals #DukesofSussex #PasadenaFire pic.twitter.com/o6WXoVNkVA

— Agedor.art (@agedorgallery) January 11, 2025