Φωτιά στο Λος Άντζελες: Ραγίζει καρδιές η στιγμή που πυροσβέστες παραδίδουν σε κάτοικο την γάτα του ζωντανή

Μέσα στις στάχτες και τα αποκαΐδια που αφήνει στο πέρασμά της η φονική φωτιά που κατακαίει την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, αναδύονται καθημερινά ανθρώπινες ιστορίες γεμάτες αυταπάρνηση που προκαλούν ρίγη συγκίνησης.

Μια τέτοια περίπτωση είναι κι αυτή ενός κατοίκου της περιοχής του οποίου το σπίτι έπεσε θύμα της καταστροφικής πυρκαγιάς που «καταπίνει» αχόρταγα στο διάβα της περιουσίες και κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει απελπισμένος από το σπίτι του, με τη βοήθεια των πυροσβεστών. Έπειτα από λίγο, όμως ξεσπά σε κλάματα ανακούφισης. Ο λόγος; Οι πυροσβέστες είχαν σώσει τη γάτα που διατηρούσε σαν κατοικίδιο με τον άνδρα να την παίρνει στην αγκαλιά του και κυριολεκτικά να κλαίει σαν μικρό παιδί.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, φαίνεται ο άνδρας να κρατά την γάτα σφιχτά στα χέρια του, δίνοντάς της ένα μπολ με νερό προσπαθώντας να την ανακουφίσει από τον εφιάλτη που είχε περάσει πριν από λίγο. Μάλιστα, η γάτα φαίνεται να έχει βγάλει τη γλώσσα της έξω, προφανώς ιδιαίτερα διψασμένη αποζητώντας νερό για να συνέλθει.

This man’s house caught fire and he lost everything, but the firefighters managed to rescue his cat and his reaction …

Surely, this is pure love! ❤️ pic.twitter.com/tMi861ablw

— The Figen (@TheFigen_) January 7, 2025