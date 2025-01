Πύρινη κόλαση στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 11 νεκροί και ανυπολόγιστες ζημιές – Ανησυχία για την ενίσχυση των ανέμων

Οι ανεξέλεγκτες καταστροφικές φωτιές έχουν μετατρέψει το Λος Άντζελες σε μια πύρινη κόλαση, αφήνοντας πίσω τους θρήνο και απόγνωση. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ενώ πάνω από 180.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφάλεια μακριά από τις ανεξέλεγκτες φλόγες που κατακαίνε την ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρεις αυτοψίες στις πληγείσες γειτονιές, όπου πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι.

Έξι ενεργές εστίες φωτιάς συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, μετατρέποντας τις άλλοτε λαμπερές γειτονιές του Λος Άντζελες σε σωρούς στάχτης.

Η «Palisades Fire», στο Πασίφικ Παλισέιντς, χαρακτηρίζεται από τον επικεφαλής της πυροσβεστικής ως «μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες».

Στην ίδια πύρινη δίνη βρίσκεται και «Eaton Fire», η οποία έχει καταστρέψει 13.956 στρέμματα, ενώ η «Kenneth Fire», που ξέσπασε αιφνιδιαστικά την Πέμπτη στις περιοχές Καλαμπάσας και Χίντεν Χίλς, κατάφερε να επεκταθεί σε περισσότερα από 1.000 στρέμματα μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Οι φλόγες δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για πάνω από 10.000 κατεστραμμένα κτίρια.

Οι συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα στοιχεία της φύσης για να περιορίσουν τη φωτιά. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, με τον καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

Η κατάσταση «είναι ακόμη πολύ επικίνδυνη», προειδοποίησε χθες η Ντιάν Κρίσγουελ της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι εξασθένισαν σήμερα, όμως μόλις έλαβα νεότερο μετεωρολογικό δελτίο (…) θα ενισχυθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες», εξήγησε έπειτα από συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα. Αλλά αυτή την εβδομάδα η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Πρόκειται για αληθινό εφιάλτη για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές πλέον πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, χωρίς βροχές ουσιαστικά για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία, θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος της αρχικής ανταπόκρισης στην καταστροφή, δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας στις πληγείσες κοινότητες. Ωστόσο, για τους κατοίκους του Λος Άντζελες, ο εφιάλτης φαίνεται να μην έχει τέλος, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να σαρώνουν αμείλικτα ζωές, περιουσίες και αναμνήσεις, αφήνοντας πίσω ένα τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Μπάιντεν παρομοίασε την κατάσταση στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη με «σκηνικό πολέμου» και σχολίασε πως το Λος Άντζελες μοιάζει σαν να έχει υποστεί «βομβαρδισμούς».

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά απανθράκωσε πάνω από 80.000 στρέμματα στα παράλια του Μάλιμπου και στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς – όπου πάντως το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε πως άρχισε να θέτει τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, που δήλωσε στο NewsNation συντετριμμένος διότι το σπίτι του καταστράφηκε στο Μάλιμπου, καθώς και ο επί σειρά ετών παίκτης του NBA, του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, και σήμερα προπονητής των Λέικερς του Λος Άντζελες, ο Τζέι-Τζέι Ρέντικ.

Την Πέμπτη, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά βόρεια της κύριας εστίας στο Πασίφικ Παλισέιντς, κοντά στο προάστιο Χίντεν Χιλς, όπου ζουν διάφοροι πολυεκατομμυριούχοι και διασημότητες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ελέγχθηκε.

Σε διάφορους τομείς της αχανούς καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές και συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις περιοχές Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα χθες.

Αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για υποθέσεις αυτής της φύσης.

🚨🇺🇸BREAKING: 6PM-6AM CURFEW HAS JUST BEEN IMPOSED IN LA FIRES AREAS

The curfew is in effect from 6 p.m. to 6 a.m. starting today in the areas under mandatory evacuation due to the Palisades and Eaton fires.

The primary reason for the curfew is to deter looting in the… pic.twitter.com/BRmUjHgqfe

