Πανικός στην Ατλάντα: Αναγκαστική εκκένωση πτήσης με φουσκωτές τσουλήθρες σε πτήση της Delta Airlines – 4 τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα στις ΗΠΑ, όταν επιβάτες πτήσης της Delta Airlines αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουλήθρων έκτακτης ανάγκης, υπό χιονισμένες συνθήκες.

Η πτήση 2668, με προορισμό τη Μινεάπολη, μετέφερε περίπου 200 επιβάτες. Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 757-300, βρισκόταν στον διάδρομο απογείωσης στις 9:10 το πρωί όταν το πλήρωμα εντόπισε ένδειξη προβλήματος στον κινητήρα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, να τρέχουν με τις αποσκευές τους πάνω στον χιονισμένο διάδρομο του αεροδρομίου.



Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, τέσσερις επιβάτες υπέστησαν μικροτραυματισμούς, ενώ ένας εξ αυτών χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

On Jan. 10, #Delta Boeing 757-300 (N589NW) flight #DL2668 from #Atlanta to #Minneapolis was forced to reject takeoff due to engine fire.The aircraft stopped on the runway, and passengers and crew evacuated safely via emergency slides.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον κινητήρα.

This Friday morning, passengers on a Delta Air Lines Boeing 757 were evacuated from the aircraft using emergency slides at Atlanta Hartsfield International Airport after a reported engine fire just as the plane was accelerating for takeoff.

As you can see, snow is on the ground. pic.twitter.com/XXbHnzj2L8

— 🌴♥️🇺🇸Dixie ♥️s America & Trump🇺🇸♥️🌴 (@DixiDarlen) January 10, 2025