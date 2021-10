Financial Times: Η Κίνα δοκίμασε υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά

Η Κίνα δοκίμασε μια νέα διαστημική δυνατότητα, εκτοξεύοντας υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής κυρίως οικονομικής εφημερίδας, που επικαλείται αρκετές πηγές ενήμερες σχετικά, η δοκιμή έγινε τον Αύγουστο· εκτοξεύθηκε πύραυλος ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, που έκανε τον γύρο της Γης σε τροχιά προτού αρχίσει την κάθοδο προς τον στόχο του, αλλά αστόχησε κατά 32 χιλιόμετρα και πλέον, σύμφωνα με τις τρεις από τις πηγές των FT.

Πάντα σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, το οπλικό σύστημα τέθηκε σε τροχιά από πύραυλο τύπου Μεγάλη Πορεία. Οι εκτοξεύσεις τέτοιων πυραύλων γενικά ανακοινώνονται, αλλά η συγκεκριμένη τον Αύγουστο κρατήθηκε μυστική.

Yesterday morning, #China tested a new hypersonic missile from the Chinese military flight research institute CFTE in Xi’an Yanliang, Shaanxi province. pic.twitter.com/gLyNKs1apX

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 3, 2021