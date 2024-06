Φιλιππίνες: Συναγερμός μετά την έκρηξη ηφαιστείου – «Ακούσαμε έναν θόρυβο που έμοιαζε με βροντή»

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε εκ νέου σήμερα στις Φιλιππίνες, μετά την «έκρηξη» ενός ηφαιστείου, το οποίο εκτόξευσε τέφρα και καπνό σε ύψος πέντε χιλιομέτρων.

Η έκρηξη του όρους Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 τοπική ώρα και διήρκησε 6 λεπτά, όπως ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής συστήνοντάς τους να φορούν μάσκες εξαιτίας του κινδύνου πτώσης ηφαιστειακής τέφρας και της διάχυσης αναθυμιάσεων.

«Όταν άρχισε η έκρηξη, εμείς ακούσαμε έναν θόρυβο που έμοιαζε με βροντή», δήλωσε ο 35χρονος Ίθαν Ασεντίστα-Κοο, από το σπίτι του στο χωριό Πούλα, κοντά στο ηφαίστειο.

«Ήταν σαν να είχε ξεσπάσει μία πυρκαγιά στον κρατήρα του ηφαιστείου, η οποία διήρκησε περίπου ένα με δύο λεπτά», συμπλήρωσε ο ίδιος μάρτυρας, ο οποίος είπε ότι δεν είδε «ούτε λάβα ούτε πέτρες» να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

🚨 BREAKING NEWS! Kanlaon Volcano on Negros Island is currently erupting, spewing a massive 5,000-meter plume into the sky. PHIVOLCS maintains Alert Level 1, but urges vigilance.

Stay safe everyone! #KanlaonVolcano #VolcanicEruption #Philippines pic.twitter.com/pd3KELunPr

— FRANK and FEL of the Philippines (@frankwaggoners) June 3, 2024