Ευλογιά των πιθήκων: SOS από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Πώς μεταδίδεται ο ιός mpox, τα συμπτώματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε σήμερα το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων (mpox) σε διεθνές επίπεδο, στον απόηχο της έξαρσης των κρουσμάτων σε χώρες της Αφρικής.

«Σήμερα, συνεδρίασε η επιτροπή για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και με ενημέρωσε ότι θεωρεί ότι η κατάσταση αποτελεί έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Συμμερίζομαι αυτήν την άποψη», ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Είναι σαφές ότι απαιτείται μια συντονισμένη διεθνής αντίδραση για να σταματήσει η έξαρση των κρουσμάτων και να σωθούν ζωές», τόνισε.

Today, the Emergency Committee on #mpox met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice.@WHO is on the ground, working with the affected countries, and others at risk, through our…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 14, 2024