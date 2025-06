Συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στη Χάγη: Στην ατζέντα η ενίσχυση των «δεσμών» και η «αποτρεπτική ισχύς» του ΝΑΤΟ – «Μυστήριο» με τον φάκελο του Τούρκου προέδρου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στη Χάγη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας και οι δύο τη «σημασία ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος» της συμμαχίας.

Ο Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που επετεύχθη πρόσφατα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, επαινώντας τις προσπάθειες του Τραμπ στη μεσολάβηση της εκεχειρίας και εκφράζοντας την ελπίδα να διατηρηθεί.

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ έπειτα από ημέρες αμοιβαίων επιθέσεων. Η διπλωματία πρέπει να έχει την ευκαιρία της σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Ερντογάν πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο.

Στη συνάντηση με τον Τραμπ, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που παρέθεσε ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Γουλιέλμος-Αλέξανδρος, και η σύζυγός του, βασίλισσα Μάξιμα, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο, τόνισε επίσης την «επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα» και επανέλαβε την ετοιμότητα της Τουρκίας να εμπλακεί σε διάλογο για «ειρηνικές λύσεις στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία».

