ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» λόγω παραμόρφωσης του οδοστρώματος λόγω καύσωνα – Δείτε το βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό αλλά ενδεικτικό του ακραίου καύσωνα σημειώθηκε την Κυριακή στο Μιζούρι, στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο εκτινάχθηκε στον αέρα λόγω παραμόρφωσης του οδοστρώματος, που προκλήθηκε από τον παρατεταμένο καύσωνα.

Ένας περαστικός κατέγραψε το συμβάν σε βίντεο και το κοινοποίησε στο Storyful, αφού είχε ήδη παρατηρήσει ένα εξογκωμένο σημείο στην άσφαλτο, που θυμίζει ράμπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο δεν υπέστη ζημιές από την απρόσμενη… «πτήση» του.

A heatwave in Missouri caused the road to split open, creating a mini ramp for an incoming driver pic.twitter.com/RO4uiUmyln



Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ συνεχίστηκαν και την Τρίτη, με πολλές πόλεις στα ανατολικά των ΗΠΑ να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, αναφέρει η New York Post.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν καιρό να δουν τέτοια ζέστη», δήλωσε μετεωρολόγος του FOX Weather.

Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τη Δευτέρα και την Τρίτη, έκλεισε προσωρινά για το κοινό το Μνημείο της Ουάσινγκτον (Washington Monument), καθώς η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων εξέφρασε φόβους ότι το νέο σύστημα κλιματισμού του ιστορικού μνημείου δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία σε Ατλάντα, Βοστώνη, Σάρλοτ, Φιλαδέλφια και το Ράλεϊ αναμένεται να ξεπεράσει τους 38°C, ενώ το Μανχάταν είχε πρόγνωση για 37 βαθμούς – η υψηλότερη θερμοκρασία για την 24η Ιουνίου εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται και άλλο περιστατικό που αποτυπώνει τις επιπτώσεις του καύσωνα: επιβάτες του εθνικού οργανισμού σιδηροδρόμου των ΗΠΑ, Amtrak, καθηλωμένοι χωρίς κλιματισμό μέσα σε τούνελ στη Βαλτιμόρη, περιγράφουν το βαγόνι ως «σάουνα σε ράγες».

AMTRAK TRAIN STUCK IN TUNNEL WITH NO AC: An Amtrak train traveling from D.C. to Boston has been stuck in a Baltimore tunnel with no power since about 3:40pm according to passengers. 📹: @lauraevansmedia pic.twitter.com/bisOEmFdzW

— Allison Papson (@AllisonPapson) June 23, 2025