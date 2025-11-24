Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Επέστρεψε χθες στο Μεξικό το ιστιοφόρο που τον Μάιο είχε προσκρούσει στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή για την περίσταση, έξι μήνες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα.

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους Κουαουτέμοκ, που φθάνουν τα 48,2 μέτρα ύψος, προσέκρουσαν στη διάσημη γέφυρα κι έσπασαν το ένα μετά το άλλο μπροστά στα καρφωμένα βλέμματα διερχόμενων στον Ιστ Ρίβερ τη 17η Μαΐου. Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, άλλα σχεδόν 20 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας που διενεργήθηκε από τις αμερικανικές αρχές, το πλοίο κινείτο προς τα πίσω με συγκριτικά υψηλή ταχύτητα όταν έγινε το δυστύχημα. Κανένας δεν τραυματίστηκε στη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Το πλοίο εκπαίδευσης και επίδειξης του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού επέστρεψε με την ευκαιρία της επετείου της «εδραίωσης της ανεξαρτησίας του Μεξικού στη θάλασσα», της παράδοσης ισπανικών σε μεξικανικά στρατεύματα στο κάστρο Σαν Χουάν δε Ουλούα, στη Βερακρούς, το 1825.

Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, στη γέφυρα του εκπαιδευτικού σκάφους μήκους 67 μέτρων, απέτισε φόρο τιμής στους θανόντες στο δυστύχημα, δυο δοκίμους 20 και 23 ετών.

«Η μνήμη τους, η αφοσίωσή τους, θα παραμείνουν χαραγμένες για πάντα στις καρδιές μας, αυτές του μεξικανικού λαού και της χώρας μας», είπε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα