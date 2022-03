Ένταση στη Σύνοδο Κορυφής – Aποχώρησε εκνευρισμένος από την αίθουσα ο Ισπανός πρωθυπουργός

Μεγάλη είναι η ένταση στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου η συνεδρίαση είναι μαραθώνια και έχει ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες, με το ξέσπασμα του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να δυναμιτίζει το κλίμα.

Από νωρίς το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η συνεδρίαση εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς οι ηγέτες δεν μπορούν δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα ενεργειακά.

Ωστόσο, η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη που ο Ισπανός πρωθυπουργός σηκώθηκε από την καρέκλα του και αποχώρησε από την αίθουσα εκνευρισμένος. Λέγεται ότι ήδη επικρατούσε μεγάλη ένταση στην αίθουσα καθώς δεν υπάρχει πρόοδο στις συζητήσεις. Σύμφωνα με διάφορες Κοινοτικές πηγές, ο Σάντσεθ διάβασε ένα tweet από έναν δημοσιογράφο του France24, του Dave Keating, στο οποίο επεσήμανε ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός απειλούσε να ασκήσει βέτο. Ο Πέδρο Σάντσεθ σηκώθηκε από την καρέκλα του και αποχώρησε, σύμφωνα με τις πηγές για να δείξει την αποστροφή και την αγανάκτησή του που διέρρευσαν πράγματα από τη συνάντηση και για το γεγονός ότι κατηγορήθηκε πως απείλησε με βέτο. Εκείνη τη στιγμή, ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση ως πρόεδρος του Συμβουλίου, αποφάσισε να κάνει μια τεχνική διακοπή της συζήτησης, για να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Today’s 🇪🇺#EUCO summit is being held up by a fight that’s as complicated as it is contentious – whether to have a market intervention to cap Europe’s soaring energy prices.

🇪🇸Pedro Sanchez is threatening to veto whole Council Conclusions if they don’t get prices under control. pic.twitter.com/VHDIPKgvHa

— Dave Keating (@DaveKeating) March 25, 2022