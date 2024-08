Ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε ζευγάρι που είχε κερδίσει σε καζίνο

Ενέδρα σε ένα ζευγάρι από την Φλόριντα των ΗΠΑ έστησαν δύο ένοπλοι, καθώς νωρίτερα είχαν κερδίσει 3.300 δολάρια στο καζίνο.

Η επίθεση των ενόπλων έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται ο 34χρονος Μάρκους Τζένκινς και ο 36χρονος Τρίσταν Ράιτ να επιτίθενται στην Κιμ Τσάμπλις και τον σύντροφό της Βαλ Ντελακρούζ.

Πυροβόλησαν το ζευγάρι στα πόδια και η γυναίκα πρόλαβε να μπει στο σπίτι για να κρυφτεί, αφού δέχθηκε μία σφαίρα στο πόδι. Οι δύο δράστες είχαν δει το ζευγάρι στο καζίνο και αφού κέρδισε 3.300 δολάρια άρχισαν να το παρακολουθούν.

Τελικά οι δύο δράστες διέφυγαν με τα χρήματα αλλά οι αρχές κατάφεραν να τους εντοπίσουν αργότερα και να τους συλλάβουν.

NEW: Florida couple ambushed and shot after being followed home after winning $3000 at the Hard Rock Casino.

The incident happened when the couple returned home from a date night.

The two men had followed Kim Chambliss and her boyfriend, Val Delacruz from the Seminole Hard… pic.twitter.com/wQq7QaMCms

