Ελβετία: Σάλος με μουσουλμάνα πολιτικό που… πυροβόλησε εικόνα της Παναγίας και ανέβασε φωτογραφίες στα social media

Εξαιρετικά ατυχής αποδείχθηκε η έμπνευση μιας μουσουλμάνας δημοτικής συμβούλου της Ζυρίχης στην Ελβετία, που ανήκει στο κόμμα των Πράσινων – Φιλελεύθερων, να αναρτήσει φωτογραφίες από την… σκοποβολή που αποφάσισε να κάνει σε χριστιανικές εικόνες.

Πρόκειται για την Σανίγια Αμέτι, η οποία αποφάσισε να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πράξη της αυτή.

Η Αμέτι φαίνεται να πυροβολεί μία εικόνα της Παναγίας με το Θείο βρέφος και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με αθλητικό πιστόλι, προκαλώντας αντιδράσεις για τα σημάδια από σφαίρες στα πρόσωπα της Παναγίας και του Ιησού.

Δείτε σχετικό βίντεο

#BREAKING : Swiss green liberal politician Sanija Ameti resigns from party leadership after shooting the photo of Mary and baby Jesus.#GreenLiberalPartyofSwitzerland #Politician #SanijaAmeti #Shooting #Mary #BabyJesus #Switzerland pic.twitter.com/w0xb6DKINA

— upuknews (@upuknews1) September 9, 2024