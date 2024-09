Αυστραλία: Με ελάχιστο ηλικιακό όριο η πρόσβαση στα social media – Το νομοσχέδιο που θα απομακρύνει τα παιδιά από τις οθόνες

Την ελάχιστη ηλικία, ανάμεσα στα 14 με 16 χρόνια, αναμένεται να ορίσει η Αυστραλία για να μπορεί κάποιο άτομο να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ φέτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος σημείωσε πως θα προτιμούσε να δει τους νέους να παίζουν «στα γήπεδα», παρά μπροστά στις οθόνες τους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους ιστότοπους αυτούς «μάστιγα» για τους νέους και δήλωσε πως ο ομοσπονδιακός νόμος, που θα ορίζει αυτό το όριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024, διευκρινίζοντας ότι η ελάχιστη ηλικία για να συνδεθεί κανείς στο Facebook, το Instagram και το TikTok θα πρέπει να καθοριστεί ανάμεσα στα 14 και τα 16 χρόνια.

Ο εν λόγω νόμος θα καταστήσει την Αυστραλία μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που επιβάλλουν ηλικιακό περιορισμό για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προηγούμενες απόπειρες, μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν αποτύχει έπειτα από διαμαρτυρίες ότι περιορίζονται τα δικαιώματα των ανηλίκων στο Ίντερνετ.

Μέσα στους επόμενους μήνες και πριν το κείμενο τεθεί σε ισχύ, θα γίνουν τεστ για το πώς θα μπορεί να ελέγχεται η ηλικία κατά τη σύνδεση, πρόσθεσε ο Αλμπανέζι.

«Θέλω να δω τα παιδιά μακριά από τις οθόνες τους, στα γήπεδα ποδοσφαίρου, στις πισίνες και στα γήπεδα του τένις», δήλωσε ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός. «Θέλουμε να έχουν αληθινές εμπειρίες με αληθινούς ανθρώπους επειδή ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν κακό στην κοινωνία», δήλωσε ακόμη μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

I want children to have a childhood and parents to have peace of mind. pic.twitter.com/ag2u52Bpui

— Anthony Albanese (@AlboMP) September 9, 2024