Έλον Μασκ: Η πρώτη αντίδραση, μετά την καταστροφή του πυραύλου του

Πολύ συγκρατημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της SpaceX Έλον Μάσκ, μετά την έκρηξη με την οποία καταστράφηκε ο τεράστιος διαστημικός πύραυλος που εκτόξευσε έστω και δοκιμαστικά, η εταιρεία του.

H κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, χαιρέτισε την εκτόξευση του πυραύλου Starship της εταιρείας και έγραψε στο Twitter: «Συγχαρητήρια στην ομάδα @SpaceX για μια συναρπαστική δοκιμαστική εκτόξευση του Starship! Μάθαμε πολλά για την επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση σε λίγους μήνες.»

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς των ειδικών της SpaceX ότι η απόρριψη του πυραύλου ήταν η μόνη ελπίδα για την επιτυχία του SpaceX και ότι όλα μετά την απόρριψη τα άλλα ήταν κερασάκι στην τούρτα, το βίντεο με τις αναστατωμένες εκφράσεις του Έλον Μασκ μετά την έκρηξη γίνεται viral στο διαδίκτυο. O Μασκ κοιτάζει δεξιά και εριστερα για να δει στην πραγματικότητα τι κάνουν οι άλλοι και να καταλάβει πώς πρέπει να αντιδράσει.

Fully stacked Starship has exploded and Elon’s reaction is priceless. @elonmusk

No such thing as failure, only learnings for the next attempt. Awesome job SpaceX! KEEP FIGHTING! 👊🚀 #SpaceX pic.twitter.com/YHIIao3Uxp

