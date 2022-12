Εικόνες – σοκ στη Βρετανία: Ποδοπάτημα στην είσοδο αίθουσας συναυλίας – Σε κρίσιμη κατάσταση 4 άτομα

Τέσσερα άτομα νοσηλεύονται και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ποδοπατήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην είσοδο αίθουσας συναυλιών στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ:

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn

— say no more (@DammySNM) December 15, 2022