ΕΕ: Εγκρίθηκε η δημιουργία του προγράμματος «SAFE» για κοινές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα – Με αστερίσκους η συμμετοχή της Τουρκίας

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα τη σύσταση του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού «SAFE», μέσω του οποίου θα διατεθούν δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ για τη στήριξη κοινών επενδύσεων στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, το «SAFE» εγκρίθηκε από τους υπουργούς της ΕΕ με ευρεία πλειοψηφία και χωρίς συζήτηση: όλες οι χώρες ψήφισαν υπέρ εκτός από την Ουγγαρία που απείχε.

Την προηγούμενη εβδομάδα τα κράτη-μέλη της ΕΕ (σε επίπεδο πρέσβεων) είχαν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το «SAFE».

Η Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή, ως «μεγάλη επιτυχία», σημειώνοντας ότι ο συμβιβασμός επετεύχθη έπειτα από «δύσκολες διαπραγματεύσεις» που κράτησαν δύο μήνες.

