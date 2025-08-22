Έδωσε τέλος στη ζωή της μετά τον χωρισμό της βουτώντας στο κενό – Δεν άνοιξε σκόπιμα το αλεξίπτωτό της

Φωτογραφία: Unsplash

Μια έμπειρη αλεξιπτωτίστρια στη Βρετανία αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της με μια τελευταία, μοιραία πτώση, μόλις μία ημέρα αφότου έληξε η σχέση της με τον σύντροφό της.

Η Jade Damarell, που έπεσε από ύψος 15.500 ποδιών σε ένα χωράφι στο Shotton Colliery, στην κομητεία Ντάραμ, στις 27 Απριλίου, υπέκυψε ακαριαία από τα τραύματα της σύγκρουσης με το έδαφος μετά το άλμα της, ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής Leslie Hamilton κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 32χρονη αλεξιπτωτίστρια, με περισσότερα από 500 επιτυχημένα άλματα στην καριέρα της, είχε αποφασίσει συνειδητά να βάλει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με τον Hamilton, ο οποίος κατέληξε ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Ο ιατροδικαστής συνοψίζοντας σημείωμα του πρώην συντρόφου της και επίσης αλεξιπτωτιστή, ανέφερε ότι το ζευγάρι «τερμάτισε τη σχέση του» τη νύχτα πριν από την αυτοκτονία της.

Ο σύντροφος είχε αναγνωριστεί από το Daily Mail ως ο 26χρονος Ben Goodfellow.

«Οι δύο τους ήταν αχώριστοι», είπε ένας φίλος τους, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στην Daily Mail, αναφερόμενος στο ζευγάρι που έβγαινε για περίπου οκτώ μήνες.

«Το βράδυ πριν πεθάνει η Jade, ο Ben τερμάτισε τη σχέση» πρόσθεσε.

«Την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά, και τότε η Jade βούτηξε στον θάνατο».

Δεν είναι επίσημα σαφές ποιος τερμάτισε τη σχέση πριν από τον θάνατο της Damarell. Η Damarell, από την Ουαλία, είχε ολοκληρώσει έξι άλματα την ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Στο τελευταίο της άλμα, η Damarell δεν άνοιξε σκόπιμα το κύριο αλεξίπτωτο και είχε απενεργοποιήσει τη συσκευή που προορίζεται να ανοίγει το αλεξίπτωτο αυτόματα σε ορισμένο ύψος και ταχύτητα, σε περίπτωση που ο αλεξιπτωτιστής δεν μπορούσε να το κάνει, συνέχισε ο Hamilton.

Συνήθιζε να φορά κάμερα για να καταγράφει τα άλματά της, αλλά δεν φορούσε κατά τη διάρκεια του τελευταίου της άλματος.

Ο Hamilton κατέληξε ότι η 32χρονη ήταν μια «πολύ έμπειρη» αλεξιπτωτίστρια που σκόπευε να τερματίσει τη ζωή της.

Η Damarell είχε αφήσει οδηγίες στην οθόνη κλειδώματος του κινητού της για το πώς να αποκτήσουν οι αρχές πρόσβαση μετά τον θάνατό της, ενώ στη συσκευή υπήρχαν και σημειώσεις απευθυνόμενες στην οικογένειά της – περιλαμβάνοντας μηνύματα «συγγνώμης και ευχαριστίας για την υποστήριξή τους» και λεπτομέρειες για τα οικονομικά της.

Η οικογένεια της Damarell αποδέχτηκε την απόφαση του ιατροδικαστή και ευχαρίστησε την κοινότητα των αλεξιπτωτιστών για την υποστήριξή τους μετά τον θάνατό της, περιγράφοντας πως αισθάνθηκαν «απίστευτη παρηγοριά βλέποντας πόσο θαυμάσια, σεβαστή και βαθιά αγαπημένη ήταν».

«Ήταν λαμπρή, όμορφη, γενναία και πραγματικά εξαιρετική,» είπαν, προσθέτοντας ότι θέλουν να συμβάλουν σε μια «κουλτούρα όπου η ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζεται με καλοσύνη και υποστήριξη».

