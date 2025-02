«Δεν είσαι ποτέ μόνος»: Κοινό μήνυμα στήριξης Κόστα, Φον ντερ Λάιεν και Μετσόλα στον Ζελένσκι

Η συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η ένταση που καταγράφηκε δείχνει πως υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων.

Μήνυμα υποστήριξης

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, έστειλαν ένα ισχυρό και ενωτικό μήνυμα υποστήριξης προς τον Ζελένσκι, τονίζοντας τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Η αξιοπρέπειά σου τιμά τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού. Να είσαι δυνατός, να είσαι γενναίος, να είσαι ατρόμητος. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου, αγαπητέ Πρόεδρε Ζελένσκι. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σου για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσαν.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Roberta Metsola (@EP_President) February 28, 2025

Το μήνυμα αυτό, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος της Ουκρανίας, ακόμη και εν μέσω των αλλαγών στη στάση των ΗΠΑ υπό την ηγεσία Τραμπ.

Ενώ, η ΕΕ επιμένει στη στήριξη της Ουκρανίας με στόχο τη διατήρηση της εδαφικής της ακεραιότητας και την ενίσχυση της θέσης της σε πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει μια απόλυτα συναλλακτική στάση, προτείνοντας λύσεις που περιλαμβάνουν την πρόσβαση των ΗΠΑ σε ουκρανικούς πόρους ως αντάλλαγμα για τη στήριξη. Αυτή η προσέγγιση έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, με πολλούς να φοβούνται ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπονομεύσει τα συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Απάντηση στις εξελίξεις

Το κοινό μήνυμα Κόστα, φον ντερ Λάιεν και Μετσόλα έρχεται ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, αλλά και ως υπενθύμιση της ενότητας της ΕΕ απέναντι στις προκλήσεις. Οι δύο ηγέτες φαίνεται να θέλουν να διαβεβαιώσουν τον Ζελένσκι ότι, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα λάβει η Ουάσιγκτον, η Ευρώπη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Η φράση «δεν είσαι ποτέ μόνος σου» δεν είναι απλώς μια συμβολική δήλωση, αλλά μια δέσμευση για συνεχή στήριξη – τόσο στρατιωτική όσο και οικονομική – σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα.

Επιπλέον, το μήνυμα αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και ως έμμεση προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Η φον ντερ Λάιεν έχει ήδη εκφράσει στο παρελθόν την άποψη ότι μια αποτυχία στην Ουκρανία θα αποδυναμώσει όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και τη διεθνή θέση των ΗΠΑ. Με τη δήλωσή της, υπονοεί ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας ακόμα και αν η αμερικανική πολιτική στραφεί προς διαφορετική κατεύθυνση, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Ευρώπης ως αυτόνομου παίκτη στη διεθνή σκηνή.

Ο Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη

Από την πλευρά των ΗΠΑ η εκτίμηση Τραμπ είναι πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη, παρά εστιάζει στην ενίσχυση της θέσης του ενόψει μελλοντικών διαπραγματεύσεων με ευνοϊκότερους όρους για την Ουκρανία. Κάτι που η αμερικανική πλευρά χαρακτηρίζει «παιχνίδι με ρίσκο έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

Μάλιστα, ο πρόεδρος Αντόνιο Κόστα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο για να του εκφράσει την συμπάθεια του και την στήριξη της Ευρωπαΐκής Ένωσης.