Χιλή: Επεισόδια με νεκρή και τραυματίες σε πορεία αυτοχθόνων Μαπούτσε

Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες Κυριακή ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των Μαπούτσε, της μεγαλύτερης φυλής αυτοχθόνων της Χιλής, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλοι 17 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία έκανε επίσης λόγο για δέκα συλλήψεις στο Σαντιάγο.

Στην «πορεία υπέρ της αντίστασης των Μαπούτσε και της αυτονομίας των λαών», που οργανώθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετείχαν περίπου χίλιοι πολίτες στο κέντρο της πρωτεύουσας της Χιλής, ανάμεσά τους πολλά μέλη κοινοτήτων της φυλής, που φόραγαν πόντσο, τα παραδοσιακά διαδήματα «τραριλόνκο» στα κεφάλια και κράταγαν λάβαρα της κοινότητας των αυτοχθόνων.

Μια δικηγόρος 43 ετών υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη από πυροτέχνημα κατά τη διάρκεια της πορείας, ενημέρωσε το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε.

Κοντά σε μια από τις βασικές λεωφόρους της μητρόπολης, η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει την πορεία, χρησιμοποιώντας οχήματα με εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού και δακρυγόνα.

Διαδηλωτές αντέδρασαν πετώντας πέτρες και χρησιμοποιώντας ρόπαλα. Τα επεισόδια διήρκεσαν τουλάχιστον 40 λεπτά, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Μέσω Twitter η αστυνομία της Χιλής έκανε λόγο για «μια γυναίκα τραυματισμένη από πυροτέχνημα, 17 αστυνομικούς με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας» και «9 συλλήψεις προσώπων για τις ταραχές» καθώς και τη σύλληψη ενός ακόμη προσώπου, «για οπλοφορία».

Police clash with protesters during a demonstration by members of the Mapuche community, Santiago, Chile, on Sunday.

The incident between protesters and police saw at least 10 arrested and 18 injured.

