Χεζμπολάχ: Επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο υψηλών αξιωματούχων της από ισραηλινές επιθέσεις – Ο ρόλος του Καούκ και η θέση του Καράκι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποίησε χθες, Σάββατο, σε προάστια της Βηρυτού, όπου βρίσκεται το προπύργιο του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος. Η επιδρομή αυτή ακολούθησε έναν μαζικό βομβαρδισμό που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

«Ο στρατός εξόντωσε τον τρομοκράτη Ναμπίλ Καούκ, διοικητή της μονάδας ασφαλείας (…) της Χεζμπολάχ και μέλος του κεντρικού συμβουλίου» της οργάνωσης, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε στο AFP πως ο Καούκ σκοτώθηκε σε πλήγμα που σημειώθηκε το Σάββατο στα νότια προάστια της Βηρυτού, προσθέτοντας πως ήταν μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ και αρμόδιος για την ασφάλεια στο εσωτερικό της οργάνωσης.

«Ο Ναμπίλ Καούκ θεωρείτο προσκείμενος στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άμεσα εμπλεκόμενος στην προώθηση των τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του ακόμη και αυτές τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο στρατός.

⚡️#Israel airstrike reportedly targeted #Hezbollah official Nabil Qaouk, a senior member of the group’s Executive Council. The attack damaged a building in Dahieh, Southern Beirut, #Lebanon resulting in multiple civilian injuries and deaths. pic.twitter.com/lUnAaDpRyP

