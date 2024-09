Νέα προειδοποίηση από το Ιράν – Δεσμεύεται να απαντήσει στο Ισραήλ για τη δολοφονία του αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σήμερα πως η δολοφονία ενός αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στη Βηρυτό από το Ισραήλ αποτελεί ένα «φρικτό έγκλημα» που δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο.

Ο ταξίαρχος Αμπάς Νιλφορουσάν σκοτώθηκε στα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό προχθές, Παρασκευή, κατά τα οποία σκοτώθηκε επίσης ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Abbas Araghchi, the Iranian foreign minister, said the killing in Beirut of Brigadier General Abbas Nilforoushan, who died alongside the Hezbollah commander Hassan Nasrallah, was a “heinous crime pic.twitter.com/mL7fbqwHJD

