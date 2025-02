Χαμάς: Χωρίς δημόσια τελετή η παράδοση των σορών τεσσάρων ομήρων στο Ισραήλ την Πέμπτη

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη (26/2) στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα πραγματοποιήσει δημόσια τελετή για την παράδοση των σορών τεσσάρων ομήρων στο Ισραήλ που αναμένεται να γίνει αύριο Πέμπτη (27/2).

«Η παράδοση των τεσσάρων σορών θα γίνει χωρίς δημόσια παρουσία, ώστε να αποτραπεί η κατοχή (σ.σ. Ισραήλ) να βρει δικαιολογίες για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει» την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

A senior #Hamas official tells AFP that the Palestinian movement will not hold a public ceremony for the handover of the bodies of four Israeli hostages on Thursday.https://t.co/uWflC0cFhD

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 26, 2025