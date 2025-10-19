Χαμάς: Ανακοίνωσε ότι εντόπισε και θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οποία πρόκειται να παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ, «εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες».

Η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι οποιαδήποτε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ «θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις» στην παράδοσή τους στο Ισραήλ.

Νωρίτερα ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξαλείψουν απειλή, αφού «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεών του.

Ταυτόχρονα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) «να αναλάβουν αποφασιστική δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας» μετά από επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων νωρίτερα σήμερα.