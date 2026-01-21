Μπουργκίνα Φάσο: Η Τουρκία εξοπλίζει τη στρατιωτική κυβέρνηση και πατάει πόδι στις χώρες του Σαχέλ

Βόμβες γενικής χρήσης MK-82, κατασκευασμένες από την Τουρκία βρέθηκαν στο απόθεμα του Στρατού της Μπουρκίνα Φάσο. Ο Πρόεδρος της χώρας, λοχαγός Ιμπραήμ Τραόρε που κατέλαβε την εξουσία το 2022, καθώς και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, επιθεώρησαν τα πυρομαχικά που έφτασαν στη χώρα. Η Άγκυρα σε αγαστή συνεργασία με την Μόσχα πατάει πόδι στις χώρες του Σαχέλ, εκδιώκοντας τη Γαλλία. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας εξελίσσεται στο μακρύ χέρι της εξωτερικής πολιτικής της.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι βόμβες γενικής χρήσης MK-82, που παράγονται από την τουρκική εταιρεία «MKE», μπορούν να μετατραπούν σε έξυπνα πυρομαχικά με διαφορετικά κιτ καθοδήγησης και να χρησιμοποιηθούν στο AKINCI TİHA. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι μία από τις χώρες που χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα υποβρύχια αεροσκάφη Bayraktar TB2 και τα AKINCI TİHA.

Η πιο πρόσφατη παράδοση του AKINCI TİHA στη χώρα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Διευθυντής της Baykar, Haluk Bayraktar, ανακοίνωσε τις παραδόσεις του νέου συστήματος αεράμυνας στην Μπουρκίνα Φάσο. Συνολικά 3 Bayraktar TB2 SİHA και 2 AKINCI TİHA παραδόθηκαν στην Μπουρκίνα Φάσο, και στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο, Ibrahim Traoré, και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Μαζί με τα drones AKINCI TİHA, παραδόθηκαν επίσης στη χώρα τα πυρομαχικά TEBER, MAM-L και MAM-T που αναπτύχθηκαν από την ROKETSAN, καθώς και το Precision Guidance Kit (HGK) που αναπτύχθηκε από την ASELSAN.

Η χειροβομβίδα γενικής χρήσης MK-82 είναι ένας τύπος πυρομαχικού με βάρος περίπου 227-245 kg, που χρησιμοποιείται σε διάφορες διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής εκρηκτικότητας, των ρουλεμάν και των εκπαιδευτικών. Στη διαμόρφωσή της υψηλής εκρηκτικότητας, το πυρομαχικό έχει συνολικό βάρος 239 kg, συνολικό μήκος 2268±11 mm και χρησιμοποιείται με πυροκροτητές M904 στη μύτη και βάση M905.

Περιέχει περίπου 87 kg εκρηκτικού με βάση το TNT. Αυτή η διαμόρφωση λέγεται ότι δημιουργεί κρατήρα διαμέτρου περίπου 8 m, με επικίνδυνη απόσταση σωματιδίων 220 m και μέγιστη απόσταση διασποράς σωματιδίων έως 1810 m. Η παραλλαγή με ρουλεμάν MK-82 Mod1 ζυγίζει 245 kg και έχει μήκος 2280 mm, περιέχει περίπου 46 kg TNT και περίπου 37.000 ρουλεμάν, και χρησιμοποιεί πυροκροτητή AB 104 LAPT980. Η διαμόρφωση εκπαίδευσης ζυγίζει 234 κιλά, έχει μήκος 2268±11 mm, διαθέτει τυφλό φυτίλι και αδρανές υλικό πληρώσεως (τσιμέντο Sorel) και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς εκτός της επιχειρησιακής χρήσης. Τα πυρομαχικά συσκευάζονται σε μεταλλικές παλέτες των έξι τεμαχίων.

Η σχέση της στρατιωτικής κυβέρνησης της Μπουρκίνα Φάσο με την Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μια στρατηγική συμμαχία, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία και την προμήθεια υψηλής στρατιωτικής τεχνολογίας.

Από τότε που ο λοχαγός Ιμπραΐμ Τραορέ ανέλαβε την εξουσία (Σεπτέμβριος 2022) και απομάκρυνε τις γαλλικές δυνάμεις, η Τουρκία κατέστη ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της χώρας.

Η Τουρκία έχει γίνει ο κύριος προμηθευτής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για τον στρατό της Μπουρκίνα Φάσο, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τον αγώνα κατά των τζιχαντιστών, τους οποίους όμως η Άγκυρα εργαλειοποιεί, ανάλογα με τις χώρες ή τις περιοχές που ενεργοποιείται.

Τον Απρίλιο του 2024, η χώρα παρέλαβε μια σημαντική παρτίδα drones τύπου TB2 και τα πιο προηγμένα Akıncı. Ο ίδιος ο Τραορέ έχει εξάρει δημόσια την αποτελεσματικότητά τους, αποκαλώντας τα «ραχοκοκαλιά» της άμυνάς τους.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών της Μπουρκίνα Φάσο από Τούρκους ειδικούς, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Σε αντίθεση με τη Γαλλία ή άλλες δυτικές δυνάμεις, η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική «μη παρέμβασης» στα εσωτερικά ζητήματα.

Η Άγκυρα δεν θέτει ως προϋπόθεση για τη στρατιωτική βοήθεια τη διεξαγωγή εκλογών ή τον σεβασμό συγκεκριμένων πολιτικών προτύπων, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό εταίρο για τη στρατιωτική ηγεσία.

Το καλοκαίρι του 2025, οι δύο χώρες υπέγραψαν νέες συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, επεκτείνοντας τη σχέση τους πέρα από τον αμυντικό τομέα, στην ενέργεια και τις υποδομές.

Η σχέση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας στην Αφρική και ειδικά στην περιοχή του Σαχέλ. Ουσιαστικά, η Τουρκία άρπαξε την ευκαιρία και καλύπτει το «κενό ισχύος» που άφησε η αποχώρηση των Ευρωπαίων, προσφέροντας μια εναλλακτική που συνδυάζει μουσουλμανικούς δεσμούς (soft power) και προσιτή στρατιωτική τεχνολογία.

Ενώ η Ρωσία παρέχει κυρίως ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτές και μισθοφόρους), η Τουρκία παρέχει το τεχνολογικό «υλικό» (drones, θωρακισμένα οχήματα), δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο υποστήριξης για το καθεστώς Τραορέ.

Η σημασία της σχέσης φάνηκε και το 2023, όταν η Μπουρκίνα Φάσο απένειμε την υψηλότερη κρατική διάκριση στον επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας Baykar (κατασκευάστρια των Bayraktar), αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εθνική ασφάλεια.