Bloomberg: Ο Έλον Μασκ συζητά την εξαγορά του TikTok στις ΗΠΑ – Τι αναφέρουν Κινέζοι αξιωματούχοι

Κινέζοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Έλον Μασκ να εξαγοράσει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ αν η δημοφιλής πλατφόρμα απαγορευτεί από τις αμερικανικές αρχές στα τέλη της εβδομάδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Την περασμένη χρονιά, υιοθετήθηκε στις ΗΠΑ νόμος με βάση τον οποίο ο κινεζικός κολοσσός ByteDance ήταν υποχρεωμένος να πουλήσει την πλατφόρμα TikTok ως τη 19η Ιανουαρίου, ή αλλιώς η λειτουργία της θα απαγορευόταν στη χώρα όπου μετρά κάπου 170 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Η υπόθεση έχει φτάσει ως το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, που άκουσε τα επιχειρήματα των δυο πλευρών την Παρασκευή. Η Ουάσιγκτον ερίζει πως θέλει να αποτραπεί ο κίνδυνος κατασκοπείας και χειραγώγησης των Αμερικανών από το Πεκίνο. Η πλατφόρμα και συλλογικοί φορείς των επιχειρήσεων του διαδικτύου επικρίνουν τον νόμο καταγγέλλοντας πως καταπνίγει την ελευθερία της έκφρασης.

Καθαρή πλειοψηφία των μελών του κορυφαίου δικαστικού θεσμού των ΗΠΑ φάνηκε να κλίνει προς την απαγόρευση. Τόσο η κινεζική κυβέρνηση όσο και η ByteDance έχουν εναντιωθεί ανοικτά στη διακοπή της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Όμως «ανώτεροι κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αρχίσει να συζητούν σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης για το TikTok στο πλαίσιο ευρείας διαδικασίας εξέτασης για το πώς θα αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, το ένα από τα οποία προβλέπει εμπλοκή του Μασκ», ανέφεραν πηγές του Bloomberg που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Chinese officials are evaluating a potential option that involves Elon Musk acquiring the US operations of TikTok if the company fails to fend off a controversial ban on the short-video app, according to people familiar with the matter https://t.co/5UoEx7TB9i pic.twitter.com/GfDM7taO0A

— Bloomberg (@business) January 14, 2025